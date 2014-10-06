В Приморье заасфальтировали дорогу в селе Грибное
В Приморье завершен ремонт дороги в селе Грибное Черниговского района. Работы выполнены на участке трассы Хороль–Реттиховка–Арсеньев с 55 по 56 километры.
Как сообщили в администрации края, общая длина отремонтированного участка в селе Грибное составила 870 метров. Здесь провели работы по замене основания дороги, укрепили грунт, уложили выравнивающий слой дорожный одежды и верхний слой асфальтобетона толщиной шесть сантиметров. В настоящий момент на участке завершается отсыпка обочин.
В настоящее время идет ремонт участков с устройством асфальтобетонного покрытия на дорогах Осиновка–Рудная Пристань (2,5 километра), Рудная Пристань–Терней (3 километра) и к горнолыжной базе в Арсеньеве (2 километра).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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