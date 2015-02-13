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Хабаровчанин, угрожавший бензопилой посетителям кафе в Находке, предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Прокуратурой города Находки утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении гр-на Я., 1989 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, преступление совершено в середине марта 2019 года в ночное время суток в одном из местном кафе г. Находки.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, используя малозначительный повод для выяснения отношений, в присутствии посетителей и персонала заведения, фигурант зашел в помещение кафе с бензопилой, которую завел и направил ее в сторону барной стойки (рядом с которой также находились люди).

Действия злоумышленника были пресечены владельцем кафе совместно с посетителями заведения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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