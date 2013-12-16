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Вчера, 15:07
 

Три женщины пострадали в ДТП на о. Русский

Три женщины пострадали в ДТП на о. Русский

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение об автоаварии. В районе улицы Экипажной на острове Русский произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 42-летняя водитель «Хонда Фит» двигалась со стороны поселка Подножье в направлении улицы Аякс. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус «Тойота Вокси», а затем – в «Тойоту Сурф». В результате автоаварии пострадали три женщины. Водитель «Хонда Фит» получила перелом ребра, 52-летняя пассажирка «Тойота Вокси» при ДТП вывихнула палец руки, водитель этой же автомашины – 34-летняя женщина – направлена на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга.

Проверка показала, что водитель «Хонды Фит» ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент ДТП у женщины отсутствовал полис обязательного страхования. Состояние опьянения у водителей не выявлено. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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