Три женщины пострадали в ДТП на о. Русский
В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение об автоаварии. В районе улицы Экипажной на острове Русский произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 42-летняя водитель «Хонда Фит» двигалась со стороны поселка Подножье в направлении улицы Аякс. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус «Тойота Вокси», а затем – в «Тойоту Сурф». В результате автоаварии пострадали три женщины. Водитель «Хонда Фит» получила перелом ребра, 52-летняя пассажирка «Тойота Вокси» при ДТП вывихнула палец руки, водитель этой же автомашины – 34-летняя женщина – направлена на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга.
Проверка показала, что водитель «Хонды Фит» ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент ДТП у женщины отсутствовал полис обязательного страхования. Состояние опьянения у водителей не выявлено. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.05.2019 Молодая водитель из "глубинки" попала в переплет" во Владивостоке (фото)
-
15.05.2019 19-летний лихач отправил на больничную койку пять человек (фото)
-
14.12.2017 Три ДТП с участием несовершеннолетних произошли в Приморье за пару дней
-
14.09.2015 15-летняя девочка погибла в результате ДТП в Приморье
-
03.10.2014 17-летняя девушка пострадала в ДТП во Владивостоке
-
16.12.2013 Женщина погибла, еще 3 человека пострадали в ДТП в Приморье
Добавить комментарий