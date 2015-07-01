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Вчера, 15:20
 

Электрички через тоннель Сталина пойдут с 1 июня

Электрички через тоннель Сталина пойдут с 1 июня

Фото: Vl.ru

Во Владивостоке специалисты ОАО «Мосметрострой» завершили реконструкцию железнодорожного тоннеля имени товарища Сталина. Поэтому с начала июня планируется возобновить рейсы пассажирских электропоездов на станцию Мыс Чуркин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, ремонтные работы в тоннеле имени Сталина полностью завершены. 29 мая специалисты осуществят пробный проезд по данному участку на резервном поезде. А с 1 июня, по данным АО «Экспресс Приморья», возобновятся регулярные рейсы электричек на Чуркин, которые не ходили в этом направлении два с половиной года.

Официально расписание электричек на Мыс Чуркин будет опубликовано позднее.

Напомним, тоннель имени Сталина расположен на участке пути Вторая Речка – Гайдамак, по которому проходит маршрут пользующейся спросом «чуркинской электрички». До этого тоннель имени товарища Сталина не ремонтировали на протяжении 80 лет. Руководитель обособленного подразделения ОАО «Мосметрострой», курировавший ремонтные работы, Юрий Прокаев ранее сообщал VL.ru, что ремонта хватит на 25 лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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