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Вчера, 15:29
 

22 человека эвакуированы из горящей центральной больницы в Лесозаводске в Приморье

22 человека эвакуированы из горящей центральной больницы в Лесозаводске в Приморье

Пожар произошел в больнице города Лесозаводска на улице 9 Января, сообщение об этом поступило спасателям в 11.04 в понедельник, 27 мая.

В 11.11 по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС, персонал лечебного учреждения вывел из здания всех находившиеся там люди: четверых взрослых и 18 детей — 22 человека благополучно покинули помещение еще  до прибытия пожарных расчетов.

В связи с задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что на лестничной клетке горят картонные коробки. Лечебные и административные помещения не пострадали.

В 11.20 возгорание было локализовано, в 11.27 — полностью ликвидировано. Общая площадь составила 2 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении работали 9 человек личного состава и 4 единицы техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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