Автомобилисты-"рейдеры" захватили Токаревскую кошку во Владивостоке

В конце мая неизвестные отодвинули бетонный блок, перегородивший проезд от асфальтированного участка дороги к ЛЭП и далее к Токаревскому маяку. Этим не преминули воспользоваться многочисленные автомобилисты.

В конце апреля администрация Владивостока объявила, что проезд для автомобилей к Токаревскому маяку будет запрещен. 21 мая рядом с парковкой на въезде к косе появились знаки «Пешеходная зона», «Въезд запрещен» и бетонные блоки.

Днем 26 мая неизвестные убрали ограждения. Отметим, такое по силам не только мощным внедорожникам – с небольшими блоками могла справиться и малолитражка. Не исключено, что блок могли перенести вручную несколько взрослых людей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Большая часть отдыхающих парковалась на асфальтированной стоянке. Однако справедливости ради стоит заметить, что уже к 14 часам места на ней не осталось. В основном нарушители, проехавшие за блоки, парковались неподалеку от ограждений. Возможно, им просто не хватило места на асфальте.

А вот другим отдыхающим захотелось проехать подальше – в сторону ЛЭП. Чаще всего ехать по гальке отваживались внедорожники. Впрочем, иногда подобраться поближе к маяку пытались и легковушки. Машины мешали прогуливающимся пешеходам, заставляя их прижиматься к краям косы.

Дальше всех забрались Subaru Forester с прицепом и Honda Fit. Владельцы этих автомобилей припарковались неподалеку от маяка, на площадке около второй косы, за ЛЭП. Водитель джипа скрыл номера – значит знал о запрете проезда.

На пути до ЛЭП довольно много мусора, особенно с левой стороны. Хотя чуть больше месяца назад, 20 апреля, здесь проходил субботник. Часть мусора из-за приливов и отливов оказалась в воде.

Отметим, согласно планам городской администрации, к концу августа здесь должны появиться шесть камер видеонаблюдения, которые будут выведены на пульт УВД и Единой дежурной диспетчерской службы. Также здесь планируют построить пешеходные дорожки, нанести разметку, установить лавочки и урны. По мере возможности здесь появятся компас, арт-символ «Я люблю Владивосток», географические указатели. В планах – ремонт дороги к Токаревскому маяку. Пока нет ни проекта, ни подрядчиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]