Новости Общество Видеорепортаж

Вчера, 17:06
 

Жители Эгершельда дождались строительства нового детского сада. Видеорепортаж Дарьи Орловой

Жители Эгершельда дождались строительства нового детского сада. Учреждение появится по адресу Крыгина, 84. За ходом работ следит глава Владивостока — накануне он встретился на стройплощадке с жителями.

300 контейнеров, будки охраны — все в прошлом. Городские службы и сами собственники завершили демонтаж объектов. Детский сад на Крыгина, 84 долгое время был мечтой, которая теперь становится реальностью. В районе начали строительство учреждения на 120 малышей.

- Даже вот в этом доме около 90 детей! Только в одном доме! А «Алые паруса»? Сколько семей молодых, сколько лялечек! Мы очень ждем этого садика! Очень нуждаемся! Он нам необходим просто как воздух!

- Согласно законам Приморского края, предусматривается гарантированная помощь каждой молодой семье! Так вот, пожалуйста: этот детский сад это и будет помощь! Это будут рабочие места, это будет благоустроенный детский сад, это будет обеспечена местом в детском саду! Я поддерживаю администрацию города в наведении порядка на нашей территории!

На месте, где появится детский сад, с местными жителями встретился глава Владивостока Олег Гуменюк. За ходом строительства руководитель краевой столицы планирует следить лично. Призвал к контролю он и местных жителей, поскольку возведение учреждения будет происходить у них на глазах.

Олег Гуменюк, глава г. Владивостока: «Будем встречаться здесь, думаю, где-то раз в месяц. Когда я буду приезжать сюда, я буду извещать. Вы подходите. Какие-то вопросы, если будут не решаться, будем решать!»

Подрядчик на встрече представил проект детского сада. Рассказал, что кроме групповых помещений в нем разместятся пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет. А рядом благоустроят подъездные пути.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря