Жители Эгершельда дождались строительства нового детского сада. Учреждение появится по адресу Крыгина, 84. За ходом работ следит глава Владивостока — накануне он встретился на стройплощадке с жителями.

300 контейнеров, будки охраны — все в прошлом. Городские службы и сами собственники завершили демонтаж объектов. Детский сад на Крыгина, 84 долгое время был мечтой, которая теперь становится реальностью. В районе начали строительство учреждения на 120 малышей.

- Даже вот в этом доме около 90 детей! Только в одном доме! А «Алые паруса»? Сколько семей молодых, сколько лялечек! Мы очень ждем этого садика! Очень нуждаемся! Он нам необходим просто как воздух!

- Согласно законам Приморского края, предусматривается гарантированная помощь каждой молодой семье! Так вот, пожалуйста: этот детский сад это и будет помощь! Это будут рабочие места, это будет благоустроенный детский сад, это будет обеспечена местом в детском саду! Я поддерживаю администрацию города в наведении порядка на нашей территории!

На месте, где появится детский сад, с местными жителями встретился глава Владивостока Олег Гуменюк. За ходом строительства руководитель краевой столицы планирует следить лично. Призвал к контролю он и местных жителей, поскольку возведение учреждения будет происходить у них на глазах.

Олег Гуменюк, глава г. Владивостока: «Будем встречаться здесь, думаю, где-то раз в месяц. Когда я буду приезжать сюда, я буду извещать. Вы подходите. Какие-то вопросы, если будут не решаться, будем решать!»

Подрядчик на встрече представил проект детского сада. Рассказал, что кроме групповых помещений в нем разместятся пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет. А рядом благоустроят подъездные пути.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]