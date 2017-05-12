Радиоактивные часы обнаружили уссурийские таможенники у гражданина КНР

Часы с повышенным радиационным фоном обнаружили уссурийские таможенники в пункте пропуска ДАПП Полтавка в багаже гражданина КНР, следующего на родину. Уровень радиации предмета в разы превысил допустимую норму. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирину Кульчицкую.

На багаж гражданина Китая среагировал стационарный комплекс «Янтарь», с помощью которого таможенники выявляют радиоактивные товары. Среди личных вещей мужчины оказались часы, предположительно, с подводной лодки, уровень радиационного фона которых был превышен почти в 20 раз.

Владелец часов пояснил, что коллекционирует старинные вещи, а часы ему подарил российский друг. Какие-либо документы на товар у жителя Китая отсутствовали.

Уссурийская таможня и Роспотребнадзор приняли решение о запрете вывоза часов. Товар изолирован в свинцовой камере и будет утилизирован.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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