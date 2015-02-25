Реновация Артемовской детской больницы. За два года медучреждение обновило диагностическое оборудование почти на 30 миллионов рублей. Более того, в городе полным ходом идет строительство новой многопрофильной диагностической поликлиники. На объекте побывал Олег Кожемяко. Глава региона отметил, что в система здравоохранения Артема сохранила лучшие традиции.

Увидеть то, что скрыто от оборудования прошлых лет. Теперь медики Артемовской детской больницы могут не просто разглядеть заболевания на самых ранних стадиях, но и поставить точный диагноз, даже при размытой клинической картине. Диагностический комплекс медучреждения пополнили сразутремя аппаратами экспертного класса, которые закупили по краевой программе здравоохранения.

Алексей Подкорытов, врач-рентгенолог КГБУЗ «Артемовская детская больница»: «Мы можем обрабатывать цифровое изображение, увеличивать, уменьшать, менять контрастность. Пересылать на расстояния, если какие-то снимки непонятны, более сложные случаи. Большой плюс, что для детского населения рентген-нагрузка на этом аппарате снижена».

Медучреждение переходит на бережливый уровень обслуживания. Современный тип поликлиники позволит распределить потоки больных и здоровых пациентов. Это облегчит работу врачей, повысит доступность первичной медпомощи и, в идеале, избавит от очередей.

Инна Рыжененкова, главный врач КГБУЗ «Артемовская детская больница»: «Это всё будет как схема. Это может быть на полу, на стенах, где-то какими-то картинками, игровыми формами, все это будет в указателях. Мама уже не будет теряться, она уже, глядя на эту схему, будет продумывать свой маршрут и действовать правильно».

Формирование «Бережливой поликлиники» подразумевает увеличение медицинского штата. Молодые специалисты приезжают в Артем не только из Приморья, но и из Хабаровска. Здесь они получают полную компенсацию за аренду жилья. Плюс к этому, медикам выделяют служебные квартиры. Этот вопрос курирует лично глава города.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «До тех пор, пока человек работает в данном медицинском учреждении, он будет проживать в той квартире, которая ему будет выделена. И эти вопросы мы стараемся решить быстро для того, чтобы люди от нас не уходили».

Взаимодействие местной власти и здравоохранения позволили укомплектовать медицинский штат на 70% и сохранить лучшие традиции качественного лечения.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы не услышали никаких слов нареканий, кроме слов благодарности от мам и бабушек, которые привели своих детей за справками. Мы будем и дальше помогать этой больнице. Поставки оборудования, проведение ремонтных работ, чтобы это давало результат для городского округа Артёма».

А результат уже налицо, точнее на пять этажей новой многопрофильной диагностической поликлиники. Возведение центра откладывалось четыре года. Старт строительству дал губернатор Приморья в ноябре 2018-го. И сейчас работы на объекте идут с опережением плана.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]