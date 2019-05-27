Новости Видео Происшествия

Вчера, 17:02
 

Жесткое ДТП с участием нескольких машин случилось в Находке

Фото: dpscontrol, dps_nhk

Жесткое ДТП с участием трех машин случилось ранним утром понедельника в Находке. На перекрестке в районе Мебельной микрогрузовик остановился, ожидая удобного случая для совершения маневра. В это время водитель джипа, двигаясь на большой скорости, проскочил пешеходный переход и, пытаясь совершить обгон впереди идущего эвакуатора, не заметил стоящий на второй полосе микрогрузовик. От удара внедорожник завалило набок. Все машины получили серьезные повреждения. Не обошлось и без пострадавших. На место аварии прибыли две машины скорой помощи.

Подробности происшествия уточняются.

Видео - nakhodka_virtual, dpscontrol
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря