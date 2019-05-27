Жесткое ДТП с участием нескольких машин случилось в Находке

Жесткое ДТП с участием трех машин случилось ранним утром понедельника в Находке. На перекрестке в районе Мебельной микрогрузовик остановился, ожидая удобного случая для совершения маневра. В это время водитель джипа, двигаясь на большой скорости, проскочил пешеходный переход и, пытаясь совершить обгон впереди идущего эвакуатора, не заметил стоящий на второй полосе микрогрузовик. От удара внедорожник завалило набок. Все машины получили серьезные повреждения. Не обошлось и без пострадавших. На место аварии прибыли две машины скорой помощи.

Подробности происшествия уточняются.

Видео - nakhodka_virtual, dpscontrol



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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