Депутат Заксобрания Виктор Милуш останется в СИЗО до конца июля
Депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор Милуш, задержанный в прошлом году по подозрению в присвоении и растрате, останется в СИЗО до 29 июля. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения, которое выступает против смягчения меры пресечения.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, во Фрунзенском районном суде рассказали, что депутат краевого парламента от «Единой России» Виктор Милуш, задержанный осенью 2018 года по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), останется в Следственном изоляторе до 29 июля. Соответствующее постановление было вынесено по ходатайству государственного обвинителя.
Напомним, 1 ноября 2018 года приморского парламентария доставили в наручниках во Фрунзенский районный суд. Следователи сообщили, что уголовное дело связано с деятельностью обвиняемого в ПАО «ДЭК». По версии правоохранительных органов, Милуш, воспользовавшись административными полномочиями, нанес ущерб государству. В тот день суд принял решение поместить задержанного в СИЗО, чтобы он не оказал давление на свидетелей или не скрылся за границей.
Согласно ч. 4 ст. 160 УК РФ, Виктору Милушу в случае, если его вина будет доказана, грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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