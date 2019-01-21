Предприниматели пытаются "выбить долги" у Приморского театра оперы и балета

38 миллионов рублей задолжало предыдущее руководство Приморского театра оперы и балета поставщикам костюмов и декораций. Об этом сегодня, 27 мая, заявила уполномоченный по правам предпринимателей Марина Шемилина. Этим делом сейчас занимается команда омбудсмена вместе с краевой властью. На пресс-конференции журналистам рассказали о первых подвижках дела.

Защитой прав бизнесменов в Приморье занимаются уже пять лет. За это время было внесено 153 предложения по изменению федерального и регионального законодательства в пользу предпринимателей, выиграны десятки судов.

Срок полномочий омбудсмена заканчивается в сентябре, однако свыше 20 предпринимательских организации уже выдвинули кандидатуру Марины Шемилиной на повторное избрание. Ей предстоит еще получить одобрение губернатора, Законодательного Собрания и уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей.

Марина Шемилина, уполномоченный по правам предпринимателей в Приморском крае: "Я сегодня могу сказать, что предприниматели Приморского края имеют возможность защиты своих прав. За эти годы нами спасены сотни бизнесов, тысячи рабочих мест. Большой блок работы — работа с обращениями предпринимателей, права которых нарушены. Но ключевая задача нашего института — решение системных проблем. В этой части мы уделяем большое внимание работе с законодательством".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]