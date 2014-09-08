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Из-за технического сбоя в Шереметьево во Владивосток с опозданием на сутки прибыли чемоданы 55 пассажиров

Из-за технического сбоя в Шереметьево во Владивосток с опозданием на сутки прибыли чемоданы 55 пассажиров

Фото: newsvl.ru

Из-за технического сбоя в Шереметьево во Владивосток с опозданием на сутки прибыли чемоданы 55 пассажировВ понедельник, 27 мая, посетители аэропорта Владивостока обратили внимание на гору бесхозных сумок. Чемоданы 55 пассажиров должны были прибыть рейсом авиакомпании «Россия» 26 мая, но задержались из-за технического сбоя в Шереметьево.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, десятки чемоданов стояли по углам прямо в зоне выдачи багажа. Поверх каждого были прикреплены заявления пассажиров и копии паспортов. Видимо, чтобы не перепутать еще раз. «С хранением личной информации так себе в аэропорту», – отмечают очевидцы.

В аэропорту подтвердили информацию об утерянном багаже. Это чемоданы действительно принадлежат 55 пассажирам рейса FV-6281 авиакомпании «Россия», прибывших из Москвы во Владивосток 26 мая.

«В настоящий момент авиаперевозчиком организована доставка багажа пассажирам по адресу их местонахождения», – сообщили в пресс-службе аэропорта Владивосток. То есть владельцы в ближайшее время должны получить свои вещи.

Как отметили специалисты, задержка багажа произошла в связи с техническим сбоем в работе багажной системы аэропорта-отправителя, то есть в Шереметьево.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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