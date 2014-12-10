Почти 70 домов во Владивостоке останутся без света 28 мая
Во Владивостоке 28 мая с 09.00 по 17.00 от электроэнергии будут отключены десятки домов в Ленинском и Советском районах города.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, отключения — плановые. На электросетях пройдет ремонт и диагностика оборудования.
Электричество будет отсутствовать по следующим адресам:
Ленинский район (17)
Адмирала Кузнецова ул. 74, 76, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 92
Каплунова ул. 1, 23, 5
Невельского ул. 17
Нейбута ул. 33, 81, 87
Спиридонова ул. 15
Советский район (50)
Восточный пр-кт 48, 50, 52
Главная ул. 17, 32, 21Д, 21В, 23Б, 23, 32В, 23А, 32Д
Главный пер. 1, 6, 5, 10, 8
Линейная 2-я ул. 4, 5, 7, 4А, 5А
Подъемная ул. 21А, 23, 34
Садгородская ул. 10, 10А, 12, 12А, 14, 18, 22, 23, 24, 24А
Солнечная ул. 7А
Фанзавод ул. 18, 22, 23, 28, 29, 31
Порт-Артурская ул. 42Д, 42Б, 42В, 46А
Мысовая ул. 22, 7В, 7Б, 7А
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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