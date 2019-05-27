В Приморье мужчина вытянул двух девушек из жуткого пожара (видео)

В приморском городе Фокино мужчина совершил настоящий подвиг, вытащив из огня двух девушек, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 25.мчс.рф. Судя по видео, спасательная операция ничем не уступила самым крутым голливудским боевикам.

27 мая на пульт пожарной охраны города Фокино от очевидцев поступило сообщение о том, что в окне на шестом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Усатова, д. 17 виднеются дым и языки пламени. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. которые прибыли по указанному адресу уже спустя четыре минуты.

Сразу после сообщения в пожарную охрану очевидцы самостоятельно приступили к спасению людей из горящей квартиры и спасли двух человек до прибытия подразделений пожарной охраны, которые были на месте уже спустя четыре минуты.

Горели две квартиры на шестом этаже дома. Подъезд был заполнен дымом, и пожарным для эвакуации жильцов из соседних квартир пришлось задействовать звенья газодымозащитной службы. Медицинской помощи эвакуированным жильцам не потребовалось. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. В 16:12 пожар был локализован, а в 17:03 — полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Всего при тушении было задействовано 21 человек личного состава и семь единиц техники

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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