Расплющенные автомобили извлекли из-под обрушившейся стены во Владивостоке

Стало известно о первых последствиях циклона, который пришел в Приморье 27 мая вечером. Из-за сильного штормового ветра и проливных дождей во Владивостоке на улице Ладыгина рухнула подпорная стена. По предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать, однако пострадали припаркованные автомобили.

Напомним, накануне днем и всю ночь на вторник во Владивостоке бушевала стихия: прошел сильнейший ливень с порывами ветра. Из-за потоков воды на ул. Ладыгина на припаркованные автомобили обрушились бетонные блоки опорной стены и лестница. Владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти; во время обрушения бетонной конструкции никто из людей не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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