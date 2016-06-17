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Расплющенные автомобили извлекли из-под обрушившейся стены во Владивостоке

Стало известно о первых последствиях циклона, который пришел в Приморье 27 мая вечером. Из-за сильного штормового ветра и проливных дождей во Владивостоке на улице Ладыгина рухнула подпорная стена. По предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать, однако пострадали припаркованные автомобили.

Напомним, накануне днем и всю ночь на вторник во Владивостоке бушевала стихия: прошел сильнейший ливень с порывами ветра. Из-за потоков воды на ул. Ладыгина на припаркованные автомобили обрушились бетонные блоки опорной стены и лестница. Владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти; во время обрушения бетонной конструкции никто из людей не пострадал.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 13:18
    № 1  
     

    Спасибо вам дорогие автомобилисты за то, что вы так паркуетесь, ибо, если бы не было машин, там могли быть люди.

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