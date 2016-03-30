Житель Владивостока чудом не попал под обрушившуюся бетонную конструкцию на ул. Ладыгина

Житель Владивостока рассказал «Вестям: Приморье» о том, как едва не стал жертвой обршившиейся бетонной конструкции на ул. Ладыгина вечером 27 мая. Напомним, днем и вечером в дальневосточной столице бушевала стихия, и сильнейший ливень размыл бетонную конструкцию подпроной стены и лестницу на одной из улиц города. Блоки упали на припаркованные под стеной машины и буквально похоронили их под собой. Автовладельцы видели из окон, как бетонные конструкции обрушились на их машины.

Александр Браун: «Позвонил сосед снизу, говорит: сыплется подпорная стенка, переставь машину. Я открыл окно и увидел, что подпорная стена падает на мою машину, прямо на моих глазах. Хорошо, что я не побежал отгонять ее, а то там бы я так и остался».

Отметим, жители ул. Ладыгина не раз обращались в соответствующие структуры с просьбой отремонтировать стену и лестницу. Из-за потоков воды вечером 27 мая на припаркованные автомобили обрушились бетонные блоки накрененной стены. Владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти; во время обрушения бетонной конструкции никто из людей не пострадал.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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