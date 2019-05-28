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В 3 млн. рублей оценили ущерб владельцы автомобилей, на которые рухнула подпорная стена во Владивостоке

В ночь на 28 мая в результате сильного ливня во Владивостоке рухнула подпорная стена на улице Ладыгина, 11. К счастью, никто не пострадал. А вот некоторые припаркованные автомобили восстановлению не подлежат.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в соответствующие инстанции с просьбой отремонтировать лестницу и подпорную стену, однако ничего не было сделано.  Сейчас администрация Владивостока обещает владельцам поврежденных автомобилей возместить ущерб. Сами владельцы его оценивают в более чем 3 млн. рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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