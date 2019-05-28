В 3 млн. рублей оценили ущерб владельцы автомобилей, на которые рухнула подпорная стена во Владивостоке
В ночь на 28 мая в результате сильного ливня во Владивостоке рухнула подпорная стена на улице Ладыгина, 11. К счастью, никто не пострадал. А вот некоторые припаркованные автомобили восстановлению не подлежат.
По словам местных жителей, они неоднократно обращались в соответствующие инстанции с просьбой отремонтировать лестницу и подпорную стену, однако ничего не было сделано. Сейчас администрация Владивостока обещает владельцам поврежденных автомобилей возместить ущерб. Сами владельцы его оценивают в более чем 3 млн. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
28.05.2019 Житель Владивостока чудом не попал под обрушившуюся бетонную конструкцию на ул. Ладыгина
-
28.05.2019 Расплющенные автомобили извлекли из-под обрушившейся стены во Владивостоке
-
28.05.2019 Во Владивостоке владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина возместят ущерб — мэрия
-
28.05.2019 Подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили во Владивостоке
-
26.03.2017 Во Владивостоке на улице Ад.Кузнецова рухнула подпорная стена(фото)
-
17.06.2016 На улице Металлистов во Владивостоке рухнула подпорная стена
Добавить комментарий