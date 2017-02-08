В Уссурийске эвакуируют посетителей нескольких торговых центров
Очередные телефонные террористы «заминировали» сразу несколько крупных торговых центров Уссурийска. Известно об эвакуации из ТЦ "Аквариум" ("Фреш25"), ТЦ "Москва", ТУ "Гранд". Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на mark2_che.
Напомним, массовые эвакуации из торговых и бизнес-центров, а также кинотеатра происходят во Владивостоке с начала апреля. Бизнес-центр Fresh Plaza «минировали» по меньшей мере уже 11 раз, Clover House – три, кинотеатр «Океан» эвакуировали пять раз за последнее время, бизнес-центр «Димир» на Бородинской – 19 раз. В последний раз от телефонных террористов «спасали» ТЦ «Калина Молл» 24 мая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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