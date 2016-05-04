Во Владивостоке за сутки выпало 73 мм осадков

27 мая во второй половине дня облачность фронтальных разделов накрыла большую часть Приморского края, начался дождь. Ночью с Кореи вышел циклон, дожди охватили всю территорию Приморья и усилились. В крае прошли сильные и очень сильные дожди с общим количеством 25–81 мм, что составило 40–150% от месячной нормы.

Опасное явление — очень сильный дождь с количеством 52–71 мм за 12 часов отмечался на 5 метеостанциях. Количество осадков, близкое к критерию опасного явления (41–45 мм за 12 часов и менее), выпало ещё на 5 метеостанциях. На остальной территории Приморья прошли небольшие и умеренные дожди.

В большинстве районов дождь сопровождался усилением ветра до 13–18 м/с.

Максимальная температура воздуха составила +19…+27 °С, на побережье и востоке края +10…+18 °С. В районах, куда дожди добрались только ночью, воздух успел прогреться до +31 °С. Минимальные температуры +6…+15 °С.

Как сообщает "Примпогода", сегодня циклон сместился на юг Хабаровского края, дожди в Приморье постепенно будут прекращаться. Фон максимальных температур +17…+23 °С, в районах, где ещё сохранятся дожди, +9…+16 °С.

В ближайшие сутки вихрь продолжит кружить над Хабаровским краем, из его системы будут выходить облачные спирали и смещаться над территорией Приморья, вызывая кратковременные дожди различной интенсивности и грозы. Фон минимальных температур +4…+12 °С, максимальный без существенных изменений.

Прошедшие накануне интенсивные дожди на всей территории Приморского края понизили уровень пожароопасности леса до 1–2 класса.

Во Владивостоке вчера после обеда погода стала ухудшаться, усилился южный ветер, пошёл дожди. Воздух прогрелся до +17…+20 °C. Ночью город был во власти непогоды: дождь усилился, порывы ветра достигали 20–29 м/с. Ненастье осложнило обстановку на дорогах: отмечались заторы, отдельные участки дорог было подтоплены, в некоторых районах поломаны деревья. Общее количество осадков составило 73 мм. К утру стихия сбавила свои обороты, порывы ветра уменьшились, дождь прекратился, в облачном небе появились просветы, температура воздуха понизилась до +10…+11 °С. Сегодня в городе погода с переменной облачностью, без существенных осадков. День обещает быть немного теплее, чем вчера, +20…+23 °C. В ближайшие сутки во Владивостоке преимущественно облачно, свежий ветер, не исключен небольшой дождь. Минимальная температура останется на том-же уровне, а максимальная ниже на 2–3 градуса, чем сегодня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]