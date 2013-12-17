Аэропорт Владивостока проверяют после сообщения о минировании

28 мая в аэропортах крупных городов Дальнего Востока прошла массовая эвакуация пассажиров и сотрудников из-за сообщений о минировании. Аэропорт Владивостока работает в особом режиме – в здание пускают только с авиабилетами на руках. Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский эвакуировали утром, а сообщение в Хабаровск поступило днем.

Как сообщает "Вести: Приморье" соссылкой на Vl.ru, в аэропорт Владивостока сегодня поступило сообщение о минировании – сейчас он работает в особом режиме. В здание не пускают ни встречающих, ни провожающих. Войти в аэропорт пока можно только по билетам и после тщательной проверки. Задержки или отмены рейсов нет. Здание осмотрят правоохранительные органы, о результатах проверки станет известно в ближайшее время.

Об эвакуации в Хабаровске сообщили пассажиры рейса, летевшего с пересадкой из Владивостока в Москву. Неожиданно всех вывели из здания. По словам источника, тех, кто не прошел досмотр, отправили на улицу, а пассажиров, уже находившихся в накопителях, проводили на взлетно-посадочную полосу.

«Эвакуировали аэропорт, угроза минирования поступила», – сообщил источник. К хабаровскому аэропорту уже подъехали пожарные и представители правоохранительных органов.

Схожие сообщения сегодня утром поступили в аэропорты Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, пишет Интерфакс. На Камчатке сообщили о минировании аэровокзала и одной из камчатских автостанций — здания обследовали полицейские и кинологи и ничего не нашли, задержки рейсов не было. А вот в Южно-Сахалинске из-за ложного сообщения был задержан рейс авиакомпании «Россия», который должен был утром вылетать в Москву.

В 13:56 очевидцы сообщили, что в здание аэропорта пускают всех: пассажиров, встречающих, провожающих. На платную парковку въезд временно ограничен.

В пресс-службе аэропорта прокомментировали ситуацию: "Анонимный звонок поступил в 11:50, уточнили в пресс-службе аэропорта. Если сообщение окажется ложным, в отношении злоумышленника может быть возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По этой статье предусмотрен штраф до 200 000 рублей или лишение свободы сроком до трех лет".

Напомним, сегодня эвакуация прошла в торговых центрах Уссурийска, там так же неизвестные сообщили о минировании зданий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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