Владивостокцы без горячей воды: на теплосетях идут ремонтные работы по итогам двух этапов гидравлических испытаний
В связи с увеличением объема ремонтных работ на некоторых участках теплотрасс Владивостока, часть потребителей будет отключена от горячего водоснабжения (ГВС) дольше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба "Приморской генерации".
В связи с ремонтными работами на магистральных теплотрассах, без ГВС останутся жители следующих домов:
До 31 мая:
Авроровская: 17;
Алеутская: 61, 61а, 65, 65а;
Комсомольская: 2;
Красного Знамени: 3;
Океанский: 39, 41, 43;
Октябрьская: 25.
Башидзе: 1;
Красного Знамени: 23;
Московская: 1;
Океанский: 46, 50, 54.
Алеутская: 57, 57а, 57б, 61;
Октябрьская: 4, 6, 6а, 8, 10, 13;
Пограничная: 22, 22а;
Пологая: 21;
Прапорщика Комарова: 10, 4.
До 3 июня:
Башидзе: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;
Комсомольская: 27а, 27в, 29;
Красного Знамени: 21, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51а;
Московская: 11, 13, 15;
Нерчинская: 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
Океанский: 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а;
Острякова: 1, 3, 3а, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9;
Партизанский: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Океанский пр-т: 35;
Павленко: 4;
Прапорщика Комарова: 9, 11б, 13, 15;
Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 14.
Нерчинская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 21, 23, 25;
Океанский пр-т: 34/19, 40;
Октябрьская: 14, 16, 18, 20;
Партизанский пр-т: 2, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16/18;
Прапорщика Комарова: 21, 23, 29, 31, 31а, 35а;
Уткинская: 11, 11б, 13, 15, 18, 18а, 20а, 30, 32, 34, 36.
Адмирала Фокина: 1;
Алеутская: 38, 41, 44;
Батарейная: 6, 8/1;
Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;
Мордовцева: 3, 6;
Мордовцева: 8А;
Океанский: 13, 16, 17, 19, 19а, 20;
Пограничная: 12/3;
Семеновская: 3, 15, 17/19, 23, 25;
Уборевича: 21;
Фонтанная: 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 47, 47а, 61/1.
Алеутская: 24/15, 26/2, 26/3, 26/4;
Пограничная: 12б;
Семеновская: 5а, 7, 9б.
Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;
Арсеньева: 6, 8;
Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;
Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;
Морская 1-я: 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в, 4/6, 6/25;
Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;
Рылеева: 8;
Светланская: 16;
Станюковича: 10, 12, 14, 16;
Трудовой: 1а.
Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;
Анисимова: 3, 5, 7, 9, 15;
Комсомольская: 3, 7, 9;
Кунгасный: 5;
Союзная: 17, 19, 20;
Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а.
До 10 июня:
Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 40а, 70;
Казанская: 1, 5, 7;
Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;
Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;
Морозова: 5, 7, 9;
Нижнепортовая: 4;
Перекопский: 3, 5, 7;
Самарская: 10а;
Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
Станюковича: 48, 48;
Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;
Ялтинская: 18.
Авраменко: 8, 9а, 17;
Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29;
Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
Захарова: 5;
Лейтенанта Шмидта: 29;
Посьетская: 3а, 5, 11;
Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
Чернышевского: 15.
Ввиду окончания ремонтных работ на некоторых участках магистральных теплотрасс, горячее водоснабжение в ближайшее время появится у жителей следующих домов:
Лазо: 12;
Луцкого: 16;
Некрасовский: 1, 18, 3, 5;
Пологая: 50, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;
Почтовая: 6;
Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;
Суханова: 1, 11, 13, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г;
Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;
Фонтанная: 44
Адмирала Фокина: 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 27, 29, 31;
Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16;
Береговая: 3, 6, 8;
Корабельная Набережная: 7;
Океанский: 7, 8, 10б, 12;
Светланская: 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;
Семеновская: 20, 25а, 30, 32, 34;
Трудовой: 13;
Уборевича: 5а, 6, 8, 9а.
В связи с прохождением гидравлических испытаний и окончанием работ на теплосетях, к ГВС уже подключены жители следующих домов:
Адмирала Фокина: 3, 8б, 9, 11, 11/3, 11/4;
Алеутская: 25/27;
Западная: 27;
Светланская: 1;
Шевченко: 3.
Адмирала Фокина: 3, 8б, 9, 11, 11/3, 11/4;
Алеутская: 25/27;
Светланская: 1.
В связи с увеличением работ на магистральных теплотрассах третий этап гидравлических испытаний начнется позже объявленной ранее даты – с 3 июня (продлится до 10 июня). Проверке в рамках этого этапа подвергнется Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.
С 17 по 24 июня в городе пройдет четвертый этап гидравлических испытаний. Коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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