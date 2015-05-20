Во Владивостоке автоледи совершила наезд на 16-летнюю девушку
Во Владивостоке 30-летняя женщина, выезжая с парковки одного из торговых центров на улице Вилкова, совершила наезд на 16-летнюю девушку, которая двигалась по краю проезжей части навстречу автомобилю. Незамедлительно водитель транспортного средства вызвала на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в результате ДТП несовершеннолетняя получила ушиб ноги и была направлена на амбулаторное лечение.
В ходе проверки сотрудники ДПС установили, что автомобилистка, находившаяся за рулем "Ниссан Ноут", имеет 6-летний стаж вождения. К административной ответственности с начала текущего водитель не привлекалась. В настоящее время в отношении нее вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего). Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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