Крупная ярмарка белорусских производителей начала работу в Большом Камне. Видеорепортаж Елены Штылиной и Егора Коваленко
Крупная ярмарка белорусских производителей начала работу в Большом Камне. На ней представлена продукция известных сыродельных и кондитерских заводов. В чем секрет их популярности?
Секрет белорусской кухни в том, что за свою многовековую историю, она остается простой, сытной и самобытной. Приготовленные по традиционным рецептам молочные и мясные деликатесы отличаются натуральным вкусом и отменным качеством. Такие популярные продукты доставили в эти дни в Большой Камень и открыли здесь ярмарку белорусских товаров.
На прилавках вареные колбасы и сервелаты из лучших сортов говядины и свинины. Мяса в них 80 % и никакой сои и красителей. Есть твердые сыры — богатейший источник кальция, и разнообразие сортов сливочных. Настоящая тушенка и сгущенка, сделанные по ГОСТу — незаменимы для дачников. А шоколадные конфеты известных белорусских фабрик — гарантия отличного настроения!
Дегустировать и выбирать белорусские продукты в Большом Камне можно по адресу: улица Карла Маркса, 47, возле Дворца культуры «Звезда». Ярмарка будет работать до 6 июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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