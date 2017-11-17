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Крупная ярмарка белорусских производителей начала работу в Большом Камне. Видеорепортаж Елены Штылиной и Егора Коваленко

Крупная ярмарка белорусских производителей начала работу в Большом Камне. На ней представлена продукция известных сыродельных и кондитерских заводов. В чем секрет их популярности?

Секрет белорусской кухни в том, что за свою многовековую историю, она остается простой, сытной и самобытной. Приготовленные по традиционным рецептам молочные и мясные деликатесы отличаются натуральным вкусом и отменным качеством. Такие популярные продукты доставили в эти дни в Большой Камень и открыли здесь ярмарку белорусских товаров.

На прилавках вареные колбасы и сервелаты из лучших сортов говядины и свинины. Мяса в них 80 % и никакой сои и красителей. Есть твердые сыры — богатейший источник кальция, и разнообразие сортов сливочных. Настоящая тушенка и сгущенка, сделанные по ГОСТу — незаменимы для дачников. А шоколадные конфеты известных белорусских фабрик — гарантия отличного настроения!

Дегустировать и выбирать белорусские продукты в Большом Камне можно по адресу: улица Карла Маркса, 47, возле Дворца культуры «Звезда». Ярмарка будет работать до 6 июня.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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