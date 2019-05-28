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В Приморье сотый "Лэнд Крузер" положил сотню метров дорожного ограждения

Фото: dpskontrol_125rus

В Приморье сотый "Лэнд Крузер" проверил на прочность леера. Курьезный случай попал в Сеть. По неизвестной пока причине, водитель съехал с дороги, джип влетел на дорожное ограждение и "проскакал" по нему как минимум метров 100.

Любопытно, что автомобиль получил незначительные повреждения. В то время как леера не выдержали испытания на прочность.

О пострадавших в происшествии не сообщается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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