В Приморье сотый "Лэнд Крузер" положил сотню метров дорожного ограждения
В Приморье сотый "Лэнд Крузер" проверил на прочность леера. Курьезный случай попал в Сеть. По неизвестной пока причине, водитель съехал с дороги, джип влетел на дорожное ограждение и "проскакал" по нему как минимум метров 100.
Любопытно, что автомобиль получил незначительные повреждения. В то время как леера не выдержали испытания на прочность.
О пострадавших в происшествии не сообщается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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