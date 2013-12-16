В Приморье установлены величина прожиточного минимума
В текущем месяце установлена величина прожиточного минимума на территории края за 1 квартал 2019 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анастасию Садовую, старшего помощника прокурора края.
Понятие прожиточного минимума регламентировано на законодательном уровне и определяется как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает в себя минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Прожиточный минимум устанавливается на территории региона в целях оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ; оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам; формирования краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края.
Величина прожиточного минимума в Приморском крае за I квартал 2019 года несколько увеличилась по сравнению с IV кварталом 2018 года и установлена постановлением Администрации Приморского края от 20.05.2019 № 289-па из расчета на душу населения в размере 12833 рубля; для трудоспособного населения - 13578 рублей; для пенсионеров - 10353 рубля; для детей - 14048 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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