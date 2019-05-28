Приморские пограничники "охотятся" на браконьеров в Амурском и Уссурийском заливах. Видеорепортаж Станислава Васильченко
Плановый обход Амурского и Уссурийского заливов, проверка маломерных судов, выявление незаконных орудий добычи морских биоресурсов.
Денис Баштанар полюбил море еще в детстве. Воспитывался в семье мореманов. Получил специальность судоводителя, но за штурвал не встал. Карьеру делает в пограничной службе. По несколько раз в неделю вместе со своей командой выходит в акваторию Амурского и Уссурийского заливов. Задача пограничников - обнаружить и наказать недобросовестных рыбаков.
Инспекторы досматривают каждую лодку и катер. Смотрят, как и на что производится ловля. При этом обязательно спрашивают разрешение на вылов.
Такие рейды проводят по 3-4 раза в неделю. И каждый раз находятся новые нарушители. Рыбаки вылавливают краба, гребешок, трепанг и другие запрещенные к вылову морские продукты. Но попадаются и добросовестное любители рыбалки.
Специалисты погранслужбы подходят к следующему катеру. Скорее всего на нем окажутся очередные рыбаки-любители, которые просто выбрались душевно посидеть с удочками. Так ли это на самом деле, или окажутся они злостными нарушителями, покажет тщательный досмотр катера.
Михаил Крыловский, дайвер: «Прогулка на катере по живописным местам Приморского края. С водолазным снаряжением, конечно. Красота - она ведь не только снаружи, но и внутри тоже есть».
Эти любители подводного мира нарушителями не оказались. Кроме того, они знают, как нужно поступать с запрещенным уловом.
Михаил Крыловский, дайвер: «Если на удочку попался краб, что с ним делать? Выпустить в среду обитания».
И это правильно, ведь за такой улов можно получить не только штраф в сотни тысяч рублей, но и остаться без снаряжения и катера.
Антон Бондарев, инспектор Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю: «Все зависит от водных биоресурсов, находящихся у гражданина, а также их вида и количества. Ну, и зависит от того, в каком они состоянии. Если они в неживом виде, нарушителю придется платить еще и ущерб».
В этом рейде обошлось без нарушителей, но не без интересных находок. Так, на выходе из бухты Золотой Рог, специалисты обнаружили полузатопленный северокорейский рыболовецкий баркас, о котором сообщили в ГИМС, а также запрещенную ловушку на краба. Её инспекторы изъяли.
Пограничники уже больше века охраняют морские и сухопутные границы страны. 28 мая службе исполняется 101 год. Свой профессиональный праздник многие госинпекторы встретят на боевом посту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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