Новости Видео Происшествия

Сегодня, 14:17
 

Неудачный дрифт: Toyota Mark X влетел в припаркованный Harrier

Фото: Astakada

Водитель Toyota Mark X попал в ДТП на кольце Третьей Рабочей. Все произошло в среду, 29 мая, около 11 часов утра. Мужчина попытался дрифтануть, съезжая с кольца. Маневр закончился неудачно — Mark X потеряла управление и врезался в припаркованный Toyota Harrier.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на канал Astakada, судя по видео с камер наружного наблюдения, водители в ДТП не пострадали.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря