Неудачный дрифт: Toyota Mark X влетел в припаркованный Harrier
Водитель Toyota Mark X попал в ДТП на кольце Третьей Рабочей. Все произошло в среду, 29 мая, около 11 часов утра. Мужчина попытался дрифтануть, съезжая с кольца. Маневр закончился неудачно — Mark X потеряла управление и врезался в припаркованный Toyota Harrier.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на канал Astakada, судя по видео с камер наружного наблюдения, водители в ДТП не пострадали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
23.12.2018 Mark X попал в ДТП, уходя от погони во Владивостоке (видео)
-
08.08.2018 В Уссурийске в ДТП разбили Toyota Mark ll
-
09.07.2017 Массовое ДТП стало причиной большого затора во Владивостоке
-
06.11.2018 Двигаясь на огромной скорости, водитель Mark II устроил массовое ДТП на Золотом мосту
-
26.02.2016 Водитель Toyota Mark II сбежал с места происшествия на улице Тухачевского
-
12.01.2016 Во Владивостоке водитель Mark II устроил погоню с аварией и дракой
Добавить комментарий