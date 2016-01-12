Неудачный дрифт: Toyota Mark X влетел в припаркованный Harrier

Водитель Toyota Mark X попал в ДТП на кольце Третьей Рабочей. Все произошло в среду, 29 мая, около 11 часов утра. Мужчина попытался дрифтануть, съезжая с кольца. Маневр закончился неудачно — Mark X потеряла управление и врезался в припаркованный Toyota Harrier.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на канал Astakada, судя по видео с камер наружного наблюдения, водители в ДТП не пострадали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru