В Приморье инспекторы ДПС пришли на помощь водителю грузовика, попавшему в затруднительную ситуацию
В адрес начальника отдела МВД России по Пограничному району подполковника полиции Алексея Душкина пришло благодарственное письмо от жителя поселка Пограничный Егора Азевича.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пограничному району, в письме мужчина рассказал, что вечером, направляясь из Уссурийска в поселок Пограничный, попал в затруднительную ситуацию. На автодороге в районе Таловского перевала у его грузового автомобиля случилась поломка - оторвалось колесо, которое отбросило в сторону. Мужчине пришлось произвести вынужденную остановку на проезжей части для ремонта автомобиля.
Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Виталий Карчевский и старшина полиции Дмитрий Саблин не остались равнодушными и оказали помощь мужчине. Они оцепили место вынужденной остановки для обеспечения безопасности других участников движения, помогли найти колесо и оказали содействие в ремонте автомобиля.
«Компетентность сотрудников Госавтоинспекции Пограничного района и их отзывчивое отношение к сложившиеся ситуации вызывает не только уважение, но и повышает имидж всей системе органов внутренних дел Российской Федерации» - такими словами мужчина завершил свое письмо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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