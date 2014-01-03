В Приморье инспекторы ДПС пришли на помощь водителю грузовика, попавшему в затруднительную ситуацию

В адрес начальника отдела МВД России по Пограничному району подполковника полиции Алексея Душкина пришло благодарственное письмо от жителя поселка Пограничный Егора Азевича.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пограничному району, в письме мужчина рассказал, что вечером, направляясь из Уссурийска в поселок Пограничный, попал в затруднительную ситуацию. На автодороге в районе Таловского перевала у его грузового автомобиля случилась поломка - оторвалось колесо, которое отбросило в сторону. Мужчине пришлось произвести вынужденную остановку на проезжей части для ремонта автомобиля.

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Виталий Карчевский и старшина полиции Дмитрий Саблин не остались равнодушными и оказали помощь мужчине. Они оцепили место вынужденной остановки для обеспечения безопасности других участников движения, помогли найти колесо и оказали содействие в ремонте автомобиля.

«Компетентность сотрудников Госавтоинспекции Пограничного района и их отзывчивое отношение к сложившиеся ситуации вызывает не только уважение, но и повышает имидж всей системе органов внутренних дел Российской Федерации» - такими словами мужчина завершил свое письмо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]