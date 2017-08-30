В Приморье пресечены опасные игры подростков на крыше мазутохранилища

На станции Уссурийск четырёх подростков, находящихся на крыше мазутохранилища высотой с четырехэтажный дом, расположенного на охраняемой территории Уссурийского вагонного депо, заметил неравнодушный гражданин, который первым поднял тревогу.

На место происшествия незамедлительно прибыли старший инспектор по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск майор полиции Татьяна Туркина и старший лейтенант полиции Наталья Мекетюк. Они помогли спуститься ребятам с опасной высоты и не менее опасного объекта.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, подростки - учащиеся школ города Уссурийска, 13 и 14 лет, которые присутствовали за несколько дней до происшествия на профилактических занятиях проводимыми инспекторами по делам несовершеннолетних транспортной полиции о правилах безопасного поведения на объектах транспорта.

На вопрос инспекторов, для чего они забрались на крышу мазутохранилища, ребята не смогли внятно объяснить свое поведение.

На месте происшествия сотрудники повторно провели с ребятами, в присутствии их родителей, разъяснительную беседу о правилах поведения в дни школьных каникул, об ответственности за проникновение на охраняемые объекты железнодорожного транспорта, соблюдении личной безопасности в общественных местах и на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Информацию о происшествии инспекторы ОПДН направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа с целью предупреждения повторных правонарушений подростками и дальнейшей профилактической работы с ними. Также стражами правопорядка направлена информация начальнику Уссурийского вагонного депо с просьбой усилить ведомственный контроль за незаконным проникновением посторонних лиц на территорию объекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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