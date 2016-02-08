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Жительница Владивостока хотела подзаработать и лишилась крупной суммы денег

Жительница Владивостока хотела подзаработать и лишилась крупной суммы денег

Фото: Zakon.kz

Жительница Владивостока попалась на удочку денежной аферистки. Как сообщает «Вести: Приморье» на VL.ru, нечестная на руку женщина заняла у пострадавшей крупную сумму для покупки валюты и обещала вернуть долг с процентами.

По словам жительницы Первореченского района, к ней за помощью обратилась малознакомая женщина и попросила одолжить ей на два часа 250 тысяч рублей. Она пояснила, что по выгодной цене купит валюту, которую затем продаст дороже, поэтому вернет долг с хорошими процентами. Доверчивая горожанка передала мошеннице необходимую сумму, после чего аферистка отключила телефон и больше не появлялась.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила данные злоумышленницы. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия.

По факту случившегося проводится проверка.   


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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