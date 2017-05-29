Анонс на 30 мая
30 мая в 13.00 во Владивостоке у морского вокзала пришвартуется круизный лайнер Costa NeoRomantica. В 23.00 Costa NeoRomantica уйдет из Владивостока.
30 мая в 19.00 в Приморском торговом доме книги (Светланская, 45) – презентация сборника стихов «Стихи-Я».
30 мая в 10.00 на Набережной Цесаревича во Владивосоке (в конце набережной, за детской площадкой) - флешмоб ко Дню защиты детей. Участвуют все желающие.
30 мая - Вознесение Господне у западных христиан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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