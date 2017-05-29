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Анонс на 30 мая

30 мая в 13.00 во Владивостоке у морского вокзала пришвартуется круизный лайнер Costa NeoRomantica. В 23.00 Costa NeoRomantica уйдет из Владивостока.

30 мая в 19.00 в Приморском торговом доме книги (Светланская, 45) – презентация сборника стихов «Стихи-Я».

30 мая в 10.00 на Набережной Цесаревича во Владивосоке (в конце набережной, за детской площадкой) - флешмоб ко Дню защиты детей. Участвуют все желающие.

30 мая - Вознесение Господне у западных христиан.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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