Ни дня без дождя: что ждать от погоды в Приморье
Сегодня, 29 мая, сохранится влияние хабаровского циклона, местами в Приморье пройдут дожди кратковременного характера, в отдельных районах не исключены ливни с грозами. Ожидается, что день будет немного прохладней, чем был вчера.
Во Владивостоке погода с прояснениями, время от времени будет капать небольшой дождь. Температура воздуха днём +17…+20 °C.
Ближайшей ночью дожди в Приморье пойдут на убыль. Фон минимальных температур останется без существенных изменений. Но завтра днём с запада к краю подойдёт очередной циклон, после обеда дожди вновь возобновятся. С циклоном придет тёплая воздушная масса, и днём воздух успеет прогреться до +17…+26 °C.
Завтра во Владивостоке погода с переменной облачностью, не исключён небольшой кратковременный дождь. Температурный фон существенно не изменится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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