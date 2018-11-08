Суд рассмотрит дела о нарушении правил рыболовства отловщиками косаток и белух "китовой тюрьмы" в июне
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил на июнь рассмотрение административных дел погрануправления ФСБ по Приморскому краю в отношении четырех компаний-отловщиков косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме".
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", суд рассмотрит материалы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил рыболовства), поступившие от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум-ДВ". Дела назначены на 4, 10 и 11 июня.
Дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ в отношении отловщиков, которые добыли, транспортировали и содержат морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края, погрануправление ФСБ России по Приморскому краю возбудило 25 февраля 2019 года. В ходе производства по делам получены заключения специалистов, свидетельствующие о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости их выпуска в естественную среду обитания после предварительной адаптации.
Также Южно-Сахалинский городской суд рассматривает иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы". В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Ожидается, что решение будет вынесено 31 мая.
Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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