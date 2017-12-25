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Рубрика «Мнение»: Фестиваль «Метадрама» приобрел международный статус

Рубрика «Мнение»: Фестиваль «Метадрама» приобрел международный статус

Рубрика «Мнение»: Игорь Селезнев, директор Приморского театра молодежи, Лидия Василенко, режиссер, художественный руководитель Приморского театра молодежи, Виктория Костюкевич, драматург, автор проекта «Метадрама», Нина Шульгина, театровед, преподаватель Дальневосточного института искусств, Игорь Селезнев, директор Приморского театра молодежи.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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