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Китайские журналисты снимают шоу о Приморье

Китайские журналисты снимают шоу о Приморье

Фото: Администрация ПК

В Приморье прибыла съемочная группа китайской компании Nanjing Tuniu International Travеl Service Co, которая в течение нескольких дней будет снимать короткометражные ролики о крае, а затем представит их жителям Китая в рамках развлекательного шоу-проекта о путешествиях. В составе группы также находится популярная блогер с 5,5-миллионной аудиторией в китайских соцсетях. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в Туристско-информационном центре края, в мае этого года Международный Аэропорт Владивосток подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Nanjing Tuniu International Travеl Service Co. Группа прибыла специально для укрепления сотрудничества между Приморским краем и Китайской Народной Республикой и уже приступила к съемкам.

«Всего будет отснято шесть эпизодов: общая информация о Владивостоке, день шоппинга, храмы и архитектура Владивостока, обязательные к посещению места, искусство во Владивостоке и, конечно, же гастрономические изыски в топовых ресторанах города», – рассказали в ТИЦ.

Журналисты побывают на самых популярных объектах: видовой площадке «Орлиное Гнездо», Токаревском маяке, Приморской сцене Мариинского театра, Приморском Океанариуме.

Отснятый видеоматериал будет использован на китайских ресурсах: интернет-канале Tuniu.com и показе в интернет-пространстве развлекательного шоу-проекта о путешествиях.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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