Более миллиарда рублей планирует потратить приморские энергетики на подготовку к зиме. Отопительный сезон в крае завершается. К теплу подключены лишь объекты соцкульбыта в Тернейском районе. Владивостокцы более двух недель без горячей воды, но это — необходимость. Так дальневосточная столица готовится к новому отопительному сезону.

Горячую воду в краевом центре отключают дважды в год для гидравлических испытаний. Пока в трубах пусто, можно определить слабые места на теплотрассах и грамотно спланировать ремонт. Около пятисот домов во Владивостоке терпеливо ждут.

Дмитрий Вишняков, директор «Приморских тепловых сетей» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: «Прошли гидравлические испытания в Ленинском районе, Фадеевская теплотрасса от ТЭЦ-2, Первореченский и часть Ленинского района от ТЭЦ «Восточной», закончены испытания от ТЭЦ-1 — это Фрунзенский район».

Энергетики начали ремонт трубопроводов на 40 поврежденных участках. Предстоит большой объем работы по перекладке тепловых сетей: всего 22 отрезка протяженностью более пяти километров. На карте лишь некоторые из них.

В этом году специалисты займутся тепло-сетевым комплексом в Партизанске и обновят участок трассы по улице Ульяновской в Артеме. Под особым контролем «Приморской генерации» Сибирцево. Там несколько сезонов подряд с нарушениями обогревались жилые дома и социальные объекты.

Елена Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края: «Было принято решение о том, что эксплуатацию этих объектов мы доверим краевому государственному унитарному предприятию. Мы всегда оказываем им поддержку, что позволяет даже в экстренных мерах привлекать и средства».

Более 50 километров теплотрасс отремонтируют к новому отопительному сезону. Энергетики намерены проконтролировать и жилой фонд. Речь не столько о внутридомовых системах, сколько о банальных сквозняках. Где это необходимо, в подъездах поставят новые окна и двери.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]