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Во Владивостоке два автомобилиста повредили дорожные ограждения

Во Владивостоке два автомобилиста повредили дорожные ограждения

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Сразу два ДТП, в результате которых были повреждены дорожные леерные ограждения, зарегистрированы сегодня во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, около 05:30 утра 29-летний мужчина, двигаясь по автодороге поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл в направлении острова Русский, не справился с управлением и совершил столкновение с леерным ограждением.  Автомобиль "Хонда Фит", которым управлял водитель, эвакуирован, поскольку в результате ДТП был сильно поврежден. Водитель транспортного средства в аварии не пострадал.

В 9:00 26-летний водитель автомашины "Хонда Инсайт" также не справился с управлением и совершил столкновение с леерным дорожным ограждением на автотрассе Седанка – Паторкл – остров Русский. Автомобилист повреждений не получил. Транспортному средству предстоит восстановительный ремонт.

Состояния опьянения у участников автоаварий не выявлено. В отношении водителей составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Согласно действующему законодательству, данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до десяти тысяч рублей. Участникам автопроисшествий также предстоит выплатить ущерб, причиненный дорожно-коммунальным сооружениям дальневосточной столицы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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