Житель Приморья отправится в колонию за сбыт героина

Находкинский суд вынес обвинительный приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Находке, в октябре 2018 года сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в районе жилого дома по улице Комсомольская задержали гражданина, сбывшего героин массой 0,076 гр. (около 4-5 доз) за 2 тысячи рублей лицу, действовавшему в качестве закупщика.

Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотический средств.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность фигуранта к незаконному сбыту наркотических средств.

Подсудимый признан виновным. С учётом степени общественной опасности совершенного деяния и личности фигуранта Находкинский городской суд назначил ему 3 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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