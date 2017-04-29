Посетитель владивостокского наркодиспансера обокрал врача
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока житель краевого центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено 28 августа 2018 г. в дневное время, когда фигурант приехал в краевой наркодиспансер за справкой.
Воспользовавшись моментом, когда врач медучреждения вышел из кабинета, злоумышленник взял портмоне, в котором находились деньги в сумме 16 тыс. рублей, и покинул помещение диспансера, потратив похищенные деньги на собственные нужды.
Признав подсудимого виновным, суд (с учетом наличия неотбытого наказания за ранее совершенное преступление), назначил ему за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Суд также взыскал с осужденного причиненный имущественный ущерб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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