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Вчера, 17:30
 

Подъем уровня воды сохраняется на реке Уссури и озере Ханка

Подъем уровня воды сохраняется на реке Уссури и озере Ханка

Фото: blogrb.ru

В ближайшие трое суток подъём уровней воды до 0,6 м сохранится в среднем и нижнем течении рек бассейна р. Уссури и оз. Ханка. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается, - сообщает пресс-служба Примгидромета.

На реках бассейна Японского моря прошли максимальные уровни дождевого паводка, начался спад воды. Общий подъём воды за паводок составил 0,5–0,9 м, на малых водотоках бассейна р. Раздольная — 1,0–2,0 м. На реках бассейна р. Уссури и оз. Ханка подъём уровней воды составляет 0,3–0,6 м. Реки в берегах, уровни ниже отметок выхода воды на пойму преимущественно на 0,6–2,0 м. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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