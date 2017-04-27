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Вчера, 17:34
 

Прогноз погоды на первые летние выходные в Приморье

Прогноз погоды на первые летние выходные в Приморье

Фото: EAOMedia

В начале июня погода в Приморье будет неустойчивой. Как сообщает "Примпогода", в субботу, 1 июня, под влиянием атмосферных фронтов на большей территории края пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Фон минимальных температур +4…+12 °C, максимальных +22…+27 °C, на востоке +15…+20 °C.

В воскресенье, 2 июня, фронты покинут территорию Приморья, дожди в основном прекратятся, начнутся прояснения, и лишь в отдельных районах могут пройти дожди кратковременного характера. Температурный фон повысится на 1–3 градуса.

Во Владивостоке на этих выходных погода будет отличаться. Суббота ожидается преимущественно облачной, пройдёт небольшой дождь. Минимальная температура воздуха +10…+12 °C, максимальная +19…+21 °C.

В воскресенье погода улучшится: переменная облачность, в основном без осадков. Лишь вечером есть небольшая вероятность дождя. В ночные часы температура воздуха останется без изменений, а днём на 2–3 градуса теплее. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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