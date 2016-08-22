Автомобильный вор облюбовал популярное место отдыха во Владивостоке

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, специализирующийся на хищении имущества из салона авто, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района столицы Приморья А.Каплунова.

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, преступные деяния совершены зимой 2019 г. на территории Советского района г. Владивостока.

Фигурант, действуя из корыстных побуждений, с помощью специального технического средства обеспечивал себе доступ в салоны автомобилей, проникая в которые, осматривал их на предмет наличия ценного имущества.

Так, 3 февраля 2019г., находясь на парковке у Парка культуры и отдыха им. Лазо, с помощью спецсредства он снимал с охранной сигнализации припаркованные транспортные средства, проникал во внутрь, с целью найти ценное имущество и деньги.

Действуя подобным образом, он вскрыл не менее 4-х автомобилей. Из салона одного из таких авто марки «TOYOTA HIACE REGIUS» злоумышленник похитил 17 тыс. рублей. Денежные средства он нашел в сумочке, оставленной потерпевшей за водительским сидением на полу.

Забрав деньги, фигурант положил сумку обратно, поставил машину на сигнализацию, а сам скрылся с места происшествия.

Злоумышленник задержан и водворен в СИЗО ГУФСИН России по г. Владивостоку.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, гражданину грозит лишение свободы до 5 лет.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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