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Автомобильный вор облюбовал популярное место отдыха во Владивостоке

Автомобильный вор облюбовал популярное место отдыха во Владивостоке

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, специализирующийся на хищении имущества из салона авто, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района столицы Приморья А.Каплунова.

 Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, преступные деяния совершены зимой 2019 г. на территории Советского района г. Владивостока.

Фигурант, действуя из корыстных побуждений, с помощью специального технического средства обеспечивал себе доступ в салоны автомобилей, проникая в которые, осматривал их на предмет наличия ценного имущества.

Так, 3 февраля 2019г., находясь на парковке у Парка культуры и отдыха им. Лазо, с помощью спецсредства он снимал с охранной сигнализации припаркованные транспортные средства, проникал во внутрь, с целью найти ценное имущество и деньги.

Действуя подобным образом, он вскрыл не менее 4-х автомобилей. Из салона одного из таких авто марки «TOYOTA HIACE REGIUS» злоумышленник похитил 17 тыс. рублей. Денежные средства он нашел в сумочке, оставленной потерпевшей за водительским сидением на полу.

Забрав деньги, фигурант положил сумку обратно, поставил машину на сигнализацию, а сам скрылся с места происшествия.

Злоумышленник задержан и водворен в СИЗО ГУФСИН России по г. Владивостоку.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, гражданину грозит лишение свободы до 5 лет.

 

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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