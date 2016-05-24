Путин подписал закон о доступе родственников пациентов в реанимацию
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий родственникам посещать близких в реанимации. Документ опубликован на портале правовых актов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.
Право на посещение отделения реанимации и интенсивной терапии получили родственники и другие члены семьи, а также законные представители пациента.
Путин дал поручение обеспечить доступ родственников больных в реанимации в 2016 году. Ранее такое право имели семьи несовершеннолетних детей. Однако с июля 2018 года пациентов в реанимации могут посещать жители Москвы.
21 мая Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что его ждут «сотни тысяч наших граждан».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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