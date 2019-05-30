В Уссурийске погоня обернулась страшной аварией
Страшная авария произошла в Уссурийске. Автомобиль уходил от полицейских на большой скорости, в на проспекте Блюхера водитель не справился с управлением, и машина, сделав кульбит, приземлилась в кустах.
По предварительным данным, все участники аварии выжили, хотя и госпитализированы с различными травмами.
По словам очевидцев, водитель и его спутник были в состоянии алкогольного опьянения. Это объясняет причину, по которой автомобиль уходил от погони.
Видео - Инстаграм/Марк Чернослив
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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