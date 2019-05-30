Новости Видео Происшествия

Сегодня, 11:09
 

В Уссурийске погоня обернулась страшной аварией

Фото: Марк Чернослив

Страшная авария произошла в Уссурийске. Автомобиль уходил от полицейских на большой скорости, в на проспекте Блюхера водитель не справился с управлением, и машина, сделав кульбит, приземлилась в кустах.

По предварительным данным, все участники аварии выжили, хотя и госпитализированы с различными травмами.

По словам очевидцев, водитель и его спутник были в состоянии алкогольного опьянения. Это объясняет причину, по которой автомобиль уходил от погони.

Видео - Инстаграм/Марк Чернослив


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря