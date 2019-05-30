Экс-замглавы Дальневосточной таможни обвиняется в получении взятки в 6,4 млн рублей
Бывший замначальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Павел Фомин обвиняется в получении взятки от предпринимателя в размере 6,4 млн рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"По предварительным данным, обвиняемый, являясь должностным лицом, в 2017 году получил взятку от руководителя одной из коммерческих организаций в виде денежных средств в размере $75 тыс., а также незаконного оказания его знакомому услуг имущественного характера в виде трудоустройства в компанию взяткодателя и оплаты последним его проживания во Владивостоке. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 6 млн. 400 тыс. рублей", - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
За взятку Фомин обещал покровительство деятельности предпринимателя по незаконному импорту налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС, а также сокрытие преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела.
В среду Басманный суд Москвы арестовал Фомина до 27 июля. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье - 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.
Фомин ушел в отставку в июле 2018 года по собственному желанию на фоне проверок ФСБ в Дальневосточной оперативной таможне. В марте прошлого года был задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров по обвинению в получении взятки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
24.07.2018 Уволился руководитель Дальневосточной оперативной таможни, где проводились обыски
-
21.03.2018 Первого замначальника ДВТУ Федорова подозревают в получении взятки в 26 млн. рублей
-
01.06.2017 В Приморье сотрудник таможни пойдет под суд за получение взятки
-
08.12.2016 В Приморье в рамках борьбы с коррупцией возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы таможни
-
26.08.2016 В Приморье за получение взятки осужден бывший сотрудник таможни
-
25.03.2014 Крупный полицейский начальник обвиняется в получении взятки
Добавить комментарий