Спасенный в Приморье леопард придерживается особой лесной диеты

Дальневосточный леопард, спасенный от тяжелых травм, успешно осваивается в новом вольере. Для сохранения дикого характера выздоравливающему хищнику составили особую диету, включив в рацион мясо оленей и другую «неодомашненную» пищу, которую он получает при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Молодой самец краснокнижной кошки под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ «Земли леопарда» 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). По характеру ранений установлено, что хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем. После двухмесячного лечения в мае леопард был выпущен в открытый вольер площадью 5 тысяч кв. метров.

В процессе восстановления хищника ветеринары не стимулируют его активность. Резкие движения леопарда во время охоты на живую добычу могут негативно повлиять на заживающие раны и швы на них, поэтому временно он питается кусковым мясом. Важно, что предоставляют леопарду преимущественно дичь – необработанное мясо оленей, привычных для дикого хищника. Иногда он получает говядину, но уже без шкуры: так леопард не будет знать запаха домашнего скота, что поможет ему в случае возвращения в тайгу.

«Тренировка охотничьих навыков важна для леопарда, но сначала нужно убедиться, что его раны достаточного затянулись, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог Центра реабилитации. – Оценить состояние подопечного мы сможем во время очередного медосмотра, который запланирован на начало лета. Главное для нас – обеспечить безопасность и наилучшие условия для выздоровления редкого зверя».

В вольере леопард продолжает сохранять осторожное поведение. Скрываясь от солнца, а вместе с тем и от камер видеонаблюдения, большую часть времени зверь проводит в тени листвы. Будучи ночным хищником, к еде он чаще выходит уже с наступлением темноты, а потому пока в распоряжении специалистов есть только ночное видео со зверем в вольере.

Сейчас леопард максимально изолирован от людей. Это необходимо для того, чтобы в случае в возвращения в дикую природу он сторонился человека. Вместе с успешной охотой именно этот фактор поможет в будущем определить, сможет ли хищник жить на воле. Решение о судьбе леопарда будет приниматься коллегиально, с учетом мнений ведущих российских и мировых экспертов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]