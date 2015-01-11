Будка поста охраны поучаствовала в ДТП на парковке во Владивостоке

Будка поста охраны на парковке у торгового центра «Дружба» во Владивостоке попала в своеобразное ДТП.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps.control, все началось с того, что водитель Nissan X-Trail припарковал свой автомобиль на стоянке рядом с постом. По предварительной информации, автолюбитель не выставил соответствующий режим на коробке передач, и неуправляемая машина въехала в будку охранников. В это время с другой стороны на парковку въезжал Toyota Land Cruiser, который зацепился за пост. Данных о пострадавших нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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