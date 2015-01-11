Будка поста охраны поучаствовала в ДТП на парковке во Владивостоке
Будка поста охраны на парковке у торгового центра «Дружба» во Владивостоке попала в своеобразное ДТП.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps.control, все началось с того, что водитель Nissan X-Trail припарковал свой автомобиль на стоянке рядом с постом. По предварительной информации, автолюбитель не выставил соответствующий режим на коробке передач, и неуправляемая машина въехала в будку охранников. В это время с другой стороны на парковку въезжал Toyota Land Cruiser, который зацепился за пост. Данных о пострадавших нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
24.09.2018 Во Владивостоке разыскиваются поджигатели автомобиля
-
24.08.2018 Во Владивостоке на парковке преступник украл из Lexus сумку с деньгами
-
17.02.2018 Land Cruiser отправил X-Trail в "рекламный забор" (фото)
-
30.11.2015 Во Владивостоке невнимательная автомобилистка повесила машину на подпорную стену
-
21.08.2015 В Приморье пьяный водитель отправил свой джип в кювет
-
11.01.2015 Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии на гострассе Хабаровск – Владивосток
Добавить комментарий