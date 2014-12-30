Во Владивостоке после глобальной реконструкции открывается тоннель имени Сталина на железнодорожной ветке Моргородок- Мыс Чуркин. В связи с этим с 1 июня вводится новое расписание пригородных электричек.



Вводятся следующие направления:



- внутригородской электропоезд, сообщением Мыс Чуркин- Луговая- Военное шоссе- Владивосток. Курсирование по рабочим дням. Отправление от станции Мыс Чуркин в 7 часов 6 минут утра.



- внутригородской электропоезд, сообщением Луговая- Военное шоссе- Владивосток. Курсирование с 10 июня, по рабочим дням. Отправление от платформы Луговая в 8 часов 26 минут утра.



- внутригородской электропоезд, сообщением Моргородок- Мыс Чуркин. Курсирование ежедневно. Отправление от платформы Моргородок в 7 часов 23 минуты утра. Прибытие на Мыс Чуркин в 7 часов 43 минуты.



- внутригородской электропоезд, сообщением Владивосток- Военное шоссе- Мыс Чуркин. Курсирование по рабочим дням, отправление от станции Владивосток в 18 часов 40 минут. Прибытие на Мыс Чуркин в в 19 часов 10 минут.



- пригородный электропоезд, сообщением Луговая - Раздольное. Отправление в 8 часов 00 минут утра. От станции Вторая Речка до станции Угольная без остановок.



- ежедневный пригородный электропоезд, сообщением Кипарисово- Мыс Чуркин. Отправление в 18 часов 28 минут. Следует со всеми остановками, прибытие на станцию Мыс Чуркин в 20 часов 8 минут.





Частично изменяются маршруты следующих электропоездов:



- пригородный электропоезд, сообщением Уссурийск- Владивосток, отправлением от станции Уссурийск в 6 часов 44 минуты утра, будет следовать по рабочим дням до станции Владивосток. По выходным и праздничным до станции Мыс Чуркин.



- пригородный электропоезд, сообщением Надеждинская- Владивосток, ежедневным отправлением в 17 часов 06 минут, ЧАСТИЧНО МЕНЯЕТ СВОЙ МАРШРУТ и будет следовать ежедневно до станции Мыс Чуркин.



- вечерний пригородный электропоезд, сообщением Кипарисово- Владивосток, курсирующий по выходным и праздничным дням, ЧАСТИЧНО МЕНЯЕТ СВОЙ МАРШРУТ и будет следовать до станции Мыс Чуркин. От станции Угольная до станции Вторая Речка- без остановок. Отправление от станции Кипарисово в 19 часов 35 минут, прибытие на станцию Мыс Чуркин в 20 часов 59 минут.



- пригородный электропоезд, сообщением Владивосток- Кипарисово, отправлением в 9 часов 30 минут по выходным и праздничным дням, ЧАСТИЧНО МЕНЯЕТ СВОЙ МАРШРУТ и будет отправляться от станции Мыс Чуркин в 9 часов 25 минут утра.



- пригородный электропоезд Владивосток- Раздольное, отправлением в 8 часов утра по выходным и праздничным дням, ЧАСТИЧНО МЕНЯЕТ СВОЙ МАРШРУТ и будет отправляться ежедневно от станции Мыс Чуркин в 8 часов 5 минут.



- пригородный электропоезд, сообщением Владивосток- Надеждинская, отправлением в 18 часов 40 минут по рабочим дням, ЧАСТИЧНО МЕНЯЕТ СВОЙ МАРШРУТ и будет следовать от станции Мыс Чуркин по рабочим дням в 18 часов 35 минут.





Дополнительно сообщаем, что вновь начнут работу пригородные кассы на платформах Мыс Чуркин, Мальцевская, Луговая.



Кроме того, по просьбам пассажиров пригородных поездов Владивосток- Сибирцево- Новочугуевка и Новочугуевка- Сибирцево- Владивосток, вновь вводится услуга предоставления постельных принадлежностей.



Все оперативные изменения в расписании доступны круглосуточно в бесплатном мобильном приложении "Пригород".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]