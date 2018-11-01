Десять трамваев передаст Владивостоку мэрия Москвы

10 трамваев передаст Владивостоку мэрия Москвы. Об этом сообщил глава краевого центра Олег Гуменюк, отвечая на вопрос одного из депутатов городской думы. Договорённость о безвозмездной передаче транспортных средств 2005-2007 годов выпуска достигнута с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Все трамваи после капитального ремонта, - подчеркнул Олег Гуменюк. – Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет. Сейчас мы решаем, как мы доставим их во Владивосток. Уверен, такое подспорье со стороны столицы нам не помешает. Трамваям в городе быть, это наша история».

Как сообщает администрация Владивостока, также в городе планируется построить две газозаправочные станции, чтобы администрация могла в будущем закупать автобусы на газомоторном топливе. Такие станции могут появиться в городе уже в 2020 году.

«Также планируем закупить в этом году два электробуса, - сообщил мэр. - На их покупку выделены средства из краевого и городского бюджетов. Кроме этого, субсидия из федерального бюджета позволит уменьшить стоимость каждого электробуса на 8 миллионов рублей».

Напомним, сегодня Олег Гуменюк выступил перед депутатами городской думы с ежегодным отчетом о деятельности администрации в 2018 году. Говоря о развитии пассажирского транспорта, он отметил, что жизнь в современном городе без удобного общественного транспорта невозможна.

«В 2018 году всеми видами городского пассажирского транспорта во Владивостоке перевезено почти 96 миллионов пассажиров, - сказал он. - Огромная цифра. Из них 90 миллионов перевезли автобусы, электротранспорт – почти 6 миллионов, морской транспорт – 72,5 тысячи человек. Ежедневный выход на линию – это в среднем 600 автобусов, 14 трамваев, 10 троллейбусов. При этом все понимают, что общественному транспорту столице Дальнего Востока требуется мощная перезагрузка. Одна из проблем – устаревшие транспортные средства. Старые, неопрятные автобусы – это то, что должно уйти в прошлое. Работа в этом направлении ведется. Перевозчики в прошлом году сумели за свой счет приобрести более ста автобусов. В этом году планируем закупить для ВПОПАТ-1 около 100 автобусов. Средства на это выделяют краевые власти».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]